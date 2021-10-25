Тищенко не помітив підняття цін в Україні

Депутат від "Слуги народу" розповів, що купує продукти на Бессарабському ринку. Особливо він любить ходити туди по сало.

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Шматок сала, за словами Тищенка, коштує від 50 до 200 гривень за кілограм. Гречку народний депутат купує за 12 – 28 гривень.

Яловичину я купував останнього разу від 50 до 70 гривень за кілограм. Коли пройшовся по цінах, то можна було купити і за 20 гривень,

– розповів "слуга народу".

Підняття цін на продукти в Україні Тищенко не помітив, а на питання про те, скільки грошей витрачає на продукти, – не відповів.

Тищенко купує продукти за цінами, яких давно нема: відео

Скільки насправді коштують продукти