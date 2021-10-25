Тищенко не помітив підняття цін в Україні
Депутат від "Слуги народу" розповів, що купує продукти на Бессарабському ринку. Особливо він любить ходити туди по сало.
До теми Ти за**ав уже, – Тищенко у Трускавці дуже емоційно поспілкувався з Грищуком
Шматок сала, за словами Тищенка, коштує від 50 до 200 гривень за кілограм. Гречку народний депутат купує за 12 – 28 гривень.
Яловичину я купував останнього разу від 50 до 70 гривень за кілограм. Коли пройшовся по цінах, то можна було купити і за 20 гривень,
– розповів "слуга народу".
Підняття цін на продукти в Україні Тищенко не помітив, а на питання про те, скільки грошей витрачає на продукти, – не відповів.
Тищенко купує продукти за цінами, яких давно нема: відео
Скільки насправді коштують продукти
- За даними Держстату, у вересні 2021 року середня ціна яловичини становила 172 гривні за кілограм.
- Кілограм гречки в середньому коштував 42 гривні 50 копійок. Навіть на початку року ціна була не набагато меншою – 37 гривень 40 копійок.
- Сало за 50 – 70 гривень в Україні також не купиш. У вересні кілограм коштував 86 гривень.