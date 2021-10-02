На 2 жовтня заплановані відвідини "слуг" президентом Володимиром Зеленським. А перед тим нардепи трохи попрацювали та порозважалися.

Читайте також На велосипеді, – Трухін "пожартував" про те, як добирався до Трускавця

Вкрай емоційна розмова Тищенка та Грищука потрапила на відео

Упродовж першого дня зібрання "слуг народу" не обійшлося без кількох нестандартних ситуацій.

Наприклад, глава фракції Давид Арахамія розповів, що у Трускавці депутатам вручатимуть нагороди, одна з яких матиме назву "Золота сосна" (таке собі посилання на скандал 2020 року, коли Арахамія та Корнієнко обговорювали "робочу бабу, як корабельну сосну"). Її, мовляв, вручать "слугам", які втрапляли у скандали у 2021 році.

Одним із номінантів міг би стати Микола Тищенко – наприклад, через штовханину, яку влаштував просто у сесійній залі Верховної Ради з іншим нардепом, Гео Леросом.

Тищенко у Трускавці є, а от Лероса – немає (він вже давно не є членом "Слуги народу"). А проте перший знайшов спосіб потрапити на олівець журналістам:

Представники 24 каналу зафільмували ексклюзивне відео, як Микола Тищенко вкрай емоційно спілкувався з колегою Романом Грищуком.

як Микола Тищенко вкрай емоційно спілкувався з колегою Романом Грищуком. У розмові лунала лайка. Ось, до прикладу, слова Тищенка у бік Грищука (безумовно, вирвані з контексту, адже решту розчути важко): "Я буду з тобою розмовляти так, як хочу. Ти за**ав уже".

Незвична розмова Тищенка і Грищука: дивіться відео 24 каналу

Варто звернути увагу також і ось на що: