У Трускавці народних депутатів від "Слуги народу" хочуть "нагородити" жартівливою премією, яка отримала свою назву після відомого скандалу.

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"Слугам" хочуть вручити "Золоту сосну"

Перед виїзним засіданням фракції її глава Давид Арахамія розповів, що він разом з очільником політсили Олександром Корнієнком хоче присудити жартівливу премію "Золота сосна" тим нардепам, які осоромилися або оскандалилися у 2021 році.

Ймовірно, у такий спосіб каратимуть за промахи і в майбутньому.

Зауважимо, таку назву вибрали неспроста, адже у 2020 році через схожу фразу у скандал потрапили й самі керівники партії та фракції.

Зверніть увагу! Раніше у "Слузі народу" анонсували вручення на виїзному засіданні фракції "партійного Оскара".

Скандал через висловлювання Арахамії та Корнієнка