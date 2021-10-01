В Трускавце народных депутатов от "Слуги народа" хотят "наградить" шуточной премией, которая получила свое название после известного скандала.

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"Слугам" хотят вручить "Золотую сосну"

Перед выездным заседанием фракции ее глава Давид Арахамия рассказал, что он вместе с главой политсилы Александром Корниенко хочет присудить шуточную премию "Золотая сосна" тем нардепам, которые опозорились или оскандалились в 2021 году.

Вероятно, таким образом будут наказывать за промахи и в будущем.

Заметим, такое название выбрали неспроста, ведь в 2020 году из-за похожей фразы в скандал попали и сами руководители партии и фракции.

Обратите внимание! Ранее в "Слуге народа" анонсировали вручение на выездном заседании фракции "партийного Оскара".

Скандал из-за высказываний Арахамии и Корниенко