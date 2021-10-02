А от 2 жовтня до депутатів має долучитися Президент України Володимир Зеленський, аби підбити підсумки двох років у владі своєї команди.

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Як минув вечір відпочинку у "слуг" в Трускавці

Журналісти 24 каналу побували у Трускавці на місці зібрання депутатів "Слуги народу" 1 жовтня. І здобули ексклюзивні фото та відео, у яких можна побачити, як саме відпочивали політики.

Нагадаємо, впродовж дня депутати:

Заслухали першого віцеспікера Ради Руслана Стефанчука щодо виконання програми президента.

Почули главу Кабміну Дениса Шмигаля щодо урядового бачення стратегії розвитку економіки та соціальної сфери України.

А ще Тимофій Милованов презентував План трансформації країни, створений на основі всіх напрацювань команди.

Вечірній відпочинок "слуг народу" 1 жовтня: дивіться фото 24 каналу (Катерини Гаценко та Валентини Поліщук)

В одного з депутатів видалося масштабне святкування дня народження: відео 24 каналу (Катерини Гаценко)

До слова, цього ж дня глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі одного з телеканалів, що рішення не запросити його в Трускавець є неправильним та несправедливим. Зауважимо, за чутками, депутати-"слуги" там розглядатимуть серед іншого й питання відставки спікера.