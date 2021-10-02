А вот 2 октября к депутатам должен присоединиться Президент Украины Владимир Зеленский, чтобы подвести итоги двух лет во власти своей команды.

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Как прошел вечер отдыха в "слуг" в Трускавце

Журналисты 24 канала побывали в Трускавце на месте собрания депутатов "Слуги народа" 1 октября. И добыли эксклюзивные фото и видео, в которых можно увидеть, как отдыхали политики.

Напомним, в течение дня депутаты:

Заслушали первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука по выполнению программы президента.

Услышали главу Кабмина Дениса Шмыгаля по правительственному видению стратегии развития экономики и социальной сферы Украины.

А еще Тимофей Милованов представил План трансформации страны, созданный на основе всех наработок команды.

Вечерний отдых "слуг народа" 1 октября: смотрите фото 24 канала (Екатерины Гаценко и Валентины Полищук)

У одного из депутатов казалось масштабное празднование дня рождения: видео 24 канала (Екатерины Гаценко)