А вот 2 октября к депутатам должен присоединиться Президент Украины Владимир Зеленский, чтобы подвести итоги двух лет во власти своей команды.
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Как прошел вечер отдыха в "слуг" в Трускавце
Журналисты 24 канала побывали в Трускавце на месте собрания депутатов "Слуги народа" 1 октября. И добыли эксклюзивные фото и видео, в которых можно увидеть, как отдыхали политики.
Напомним, в течение дня депутаты:
- Заслушали первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука по выполнению программы президента.
- Услышали главу Кабмина Дениса Шмыгаля по правительственному видению стратегии развития экономики и социальной сферы Украины.
- А еще Тимофей Милованов представил План трансформации страны, созданный на основе всех наработок команды.
Вечерний отдых "слуг народа" 1 октября: смотрите фото 24 канала (Екатерины Гаценко и Валентины Полищук)
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К слову, в этот же день глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире одного из телеканалов, что решение не пригласить его в Трускавец является неправильным и несправедливым. Заметим, по слухам, депутаты-"слуги" там будут рассматривать среди прочего и вопрос отставки спикера.