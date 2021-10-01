На першому з'їзді для нардепів був найдорожчий санаторій Трускавця, де номер коштував від 3500 гривень за добу. Також для "слуг" було спецнавчання від дорогої школи економіки.

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До з'їзду можуть бути дотичні олігархи

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив, що депутати самі оплачуватимуть помешкання. "Хтось навіть із родинами планує виїхати", – зауважив він.

Політологи ж припустили, що подібні заходи часто фінансуються багатими людьми. Олігархами, проти яких начебто борються самі депутати.

На такі окремі зустрічі все одно знаходять якогось олігарха, який дає гроші на подібні речі. Ігор Чаленко Політолог

На виїзному засіданні буде гала-вечеря

Окрім проживання є й інші витрати. Наприклад, оренда приміщень для зустрічей, навчання, обіди й організація гала-вечері.

"Ми будемо зазначати в нашому звіті партійні гроші", – запевнив заступник голови фракції Микола Тищенко.

Проте звіту за сплати для українців не опублікують. Коли саме це відбудеться, поки невідомо.

Зверніть увагу! Під час карантину, який триває в Україні вже понад 1,5 року, депутати можуть не подавати партійні звіти.

Саме тому українці досі не знають, де брали партії гроші на місцеві вибори або як фінансували інші нескромні заходи. Наприклад, як зауважив аналітик Ігор Фещенко, з проєктом "5 запитань від президента".

Що відомо про "5 запитань від президента"? У день парламентських виборів, 25 жовтня 2021 року, українці



У день парламентських виборів, 25 жовтня 2021 року, українці могли відповісти на 5 запитань від президента Володимира Зеленського. Через ініціативу президента почалася хвиля критики суспільства та політиків щодо незаконності проведення такого опитування у день виборів. Результати оприлюднили невдовзі після виборів. Опитування проводили за внесками на підтримку партії "Слуга народу". Гроші витрачали на матеріально-технічне забезпечення та виготовлення бюлетенів.

Депутати мали проблеми зі звітами

Карантин і така кмітливість стала у пригоді депутатам. Нардепи вже мали проблеми зі звітами.

"Україна бачила величезні проблеми з партією "Голос". Тоді заморожувалися рахунки. Українці бачили питання, коли накладаються штрафи за звітність "Слуга народу", – підкреслив політексперт Ігор Чаленко.

За брехню у звіті передбачене покарання. Мовиться про 5 тисяч гривень за неподаний вчасно звіт.

Передбачена кримінальна відповідальність за неправдиві відомості у звіті. Наприклад, коли партія десь свідомо збрехала – тоді це як політична корупція. Можна потрапити у в'язницю. Денис Рибачок Аналітик Комітету виборців України

Партії "живуть" за внески й держфінансування

Парламентські партії "живуть" за 2 джерелами – внески та інакші надходження. Внески часто бувають незрозумілі. Бували скандальні історії, коли касир супермаркету начебто переказував на рахунок політичної сили 1 мільйон гривень.

Інакші надходження – це державне фінансування. Його отримають ті партії, які пройшли у парламент. Чим більша фракція, тим більше грошей. За гендерну збалансованість політичні сили отримають додаткові фінанси.

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Гендиректор Комітету виборців України Олексій Кошель вважає, що парламентські партії переважно живуть за Держбюджет. Мовиться про гроші, які їм виплачують у рамках державного фінансування.

Це достатньо великі гроші. За останні 5 років парламентські партії сукупно витратили понад 3 мільярди гривень,

– наголосив Кошель.

"Слуга народу" має отримати рекордні гроші

Сума державного фінансування залежить від мінімальної заробітної плати. У 2022 році партії отримають рекордні гроші.

До речі. За підрахунками громадської організації "Чесно", фракція "Слуга народу" може претендувати на 440 мільйонів гривень.

Найімовірніше звіту за витрачання грошів українці побачать нескоро. Утім, навіть якщо депутати почнуть афішувати витрати, за словами експертів, усе одно законодавство потрібно змінювати.

Варто, наприклад, забороняти нардепам купувати рекламу за держфінансування. Понад 40% із бюджетного надходження витрачають саме на рекламу. Політики фактично викидають наші гроші на вітер, коли могли б витрачати фінанси на навчання власних депутатів.