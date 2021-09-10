За це Тищенка можуть і вигнати з фракції. Щонайменше, розглянуть це питання вже на наступному її засіданні. Таку думку в ефірі одного з українських каналів висловив інший колега Тищенка і чинний "слуга" Олександр Качура.

Думка до теми Не бійка, але напад: Тищенко дозволив собі неприпустиме

Тищенка можуть вигнати з фракції "Слуги народу"

Партія "Слуга народу" може розглянути виключення нардепа Миколи Тищенка з фракції-монобільшості. Саме таке покарання загрожує тому за бійку просто на трибуні у сесійній залі Верховної Ради 9 вересня.

Тищенко відзначився цього дня спробою відсторонити депутата Гео Лероса від трибуни, щоб той не продовжував "ображати президента" (саме так згодом "слуга" пояснив свої дії).

Колишній член "Слуги народу", а нині позафракційний Гео Лерос у Раді говорив про вагнерівців, а після конфлікту з Тищенком сказав, що "парламент – це місце для дискусій" (а не, вочевидь, бійок).

Інший депутат від "Слуги народу" Олександр Качура згодом в ефірі одного з телеканалів заявив, що питання про виключення Тищенка з фракції можуть розглянути вже на наступному її засіданні.

У нас є регламентні процедури, ми це питання обговоримо. Мені соромно за дії окремих колег. Ми в парламентсько-президентській республіці живемо, де потрібно з'ясовувати відносини відповідно до регламенту,

– сказав Качура.

Утім, особисто Качура, за його ж словами, винними у конфлікті вважає і Лероса, і Тищенка. Лерос, мовляв, виступав із трибуни "про інші речі" під час розгляду питання геть не про них.

Зверніть увагу:

Тема вагнерівців актуалізувалася після публікації у CNN сюжету про провалену спецоперацію із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнера" і причетність до неї США.

А тепер актуалізувалася й тема виключення Миколи Тищенка з фракції "Слуги народу". Нагадаємо, у травні 2021 року йому вже оголошували догану за вечірку під час локдауну.

З'ясування стосунків Тищенка і Лероса: дивіться відео, як усе було