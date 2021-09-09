Під час виступу в Раді Гео Лерос говорив про "спецоперацію по вагнерівцях". Ці слова не сподобались Миколі Тищенку і він вирішив перервати колегу.

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"Слуга народу" підійшов до колишнього представника провладної фракції та активно намагався виштовхати його з-за трибуни парламенту.

Йому вдалося це зробити завдяки антропометричним даним.

На допомогу Гео Леросу прийшли інші народні депутати, які намагалися заспокоїти Тищенка. Втрутився в конфлікт й спікер Дмитро Разумков.

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Сутички нардепів у Раді: що відомо

Народні обранці від "Слуги народу" Микола Тищенко та Олександр Куницький 29 червня почубилися просто у приміщенні Верховної Ради.

У парламенті 16 липня сталася сутичка між депутатом від "Батьківщини" Вадимом Івченком та "слугою народу" Миколою Сольським.

Масова штовханина "слуг" й ОПЗЖ трапилася 17 червня. Все почалося зі слів Микити Потураєва, що треба розстрілювати проросійських нардепів.

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