Із трибуни Верховної Ради голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що повсталий український народ має розстрілювати одну фракцію. Він вказав рукою на ОПЗЖ.

Детально Кива і Тищенко влаштували епічну бійку в Раді: відео

"Народ має розстріляти ОПЗЖ"

Конфлікт почався під час розгляду питання про реформу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв виступав із трибуни, як голова профільного комітету.

У дискусії зайшлося про заблоковані канали Медведчука і санкції. Депутати-сателіти кума Путіна спитали Потураєва, коли вже "закінчиться епоха бідності". На це він відповів словами, що спричинили бійку.

Тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона тоді, коли повсталий народ витягне цю фракцію (Потураєв показав рукою на ОПЗЖ – 24 канал), сукупний статок якої можна порівняти з бюджетом України і розстріляє,

– сказав Потураєв.

Продовжив він свою думку, сказавши, що знищити цю фракцію, не вдасться через демократію. У залі піднявся галас, нардепи від ОПЗЖ почали обурюватися і побігли до трибуни.

За хвилину до них приєдналися нардепи від "Слуги народу" і почалася тиснява. У натовпі перестрілися Микола Тищенко і Ілля Кива та почали штовхати один одного. Зрештою вони зчепилися в епічній бійці.

Сутичка між "Слугою народу" і ОПЗЖ: дивіться відео

Після короткої перерви Микита Потураєв знову вийшов до трибуни і попросив вибачення. Він сказав, що ніхто у Раді не заслуговує на репресії і розстріл.

Втім, в ОПЗЖ одними вибаченнями не заспокоїлися. На своїй сторінці у фейсбуці один з нардепів від політсили Вадим Рабінович написав, що ОПЗЖ планує написати на Потураєва заяву у поліцію. Він пригрозив "слузі" терміном за заклик до масового вбивства.