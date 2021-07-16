Інцидент трапився під час пленарного засідання Верховної Ради. На ньому, зокрема, мають голосувати щодо призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ України.

До теми Призначення Монастирського та година запитань до уряду: онлайн-трансляція засідання Ради

У Раді знову почубились нардепи

Цього разу у бійці зчепилися нардеп від "Батьківщини" Вадим Івченко та "Слуга народу" Микола Сольський. Останній сильно вдарив кулаком по обличчю Івченка.

Чому депутати побились

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