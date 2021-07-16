Окрім цього, 16 липня у парламенту відбудеться година запитань до уряду. Народні депутати заслухають міністрів, які звітуватимуть про виконану роботу впродовж першої половини 2021 року.

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Законопроєкти, які Рада розгляне на цьому засіданні

На сайті парламенту оприлюднили порядок денний засідання Ради 16 липня, розглянуть такі документи:

Про призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ України;

Проєкт Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, установах та організаціях, що перебувають у віданні Національної академії аграрних наук України (5196);

Проєкт Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Державного космічного агентства України (Національного космічного агентства України) та підприємств космічної галузі, зокрема під час реалізації проектів "Либідь" та "Циклон-4" (5477);

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо уточнення норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни (4388);

Проєкт Закону про територіальну оборону України (4504);

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових гарантій прав педагогічних та науково-педагогічних працівників під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (3033а), (3033а-1);

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України (нова редакція) (друге читання) (3196-д);

Проєкт Закону про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (друге читання) (3959-1);

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо протидії інформаційній війні (4188);

Зверніть увагу! Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності на онлайн-засіданні 16 липня ухвалив рішення підтримати призначення Дениса Монастирського новим главою Міністерства внутрішніх справ.

Засідання Ради 16 липня: онлайн-трансляція