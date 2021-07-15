Питання щодо призначення Монастирського стоїть першим на порядку денному.

Важливо "Нема чорта і збс": під МВС у Києві святкували відставку Авакова – фото, відео

Кадрові зміни у МВС

Зауважимо, що напередодні Верховна Рада підтримала відставку Арсена Авакова з посади очільника Міністерства внутрішніх справ. За відповідне рішення проголосував 291 народний обранець. До слова, Аваков так і не прийшов у Верховну Раду, де парламентарі голосували за його відставку. Багатьох народних депутатів такий вчинок обурив.

Єдина реакція Авакова – це публікація у фейсбуці зі словами "Слава Україні!". Також він прикріпив фото, на якій поклав руку на серце.

Цікаво! Арсен Аваков пробув на посаді очільника МВС понад 7 років. Заяву про відставку політик написав 13 липня.

Додамо, що фракція партії "Слуга народу" вже зібрала необхідну кількість підписів за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. На засіданні Ради 16 липня розглянуть питання його призначення.



Провали Авакова на посаді глави МВС / Інфографіка 24 каналу