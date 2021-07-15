Адже він повинен був регулярно приходити до нардепів і спілкуватися з ними. Так вважає депутат від "Голосу" Андрій Осадчук.

До теми Аваков не прийшов у Раду, коли розглядали його звільнення

Як нарікають народні депутати з профільного комітету, вони за всі роки жодного разу не бачили на засіданнях ексміністра. Попри це, те, що він не прийшов сьогодні, 15 липня, це було неочікувано для народних обранців.

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Адже ще вранці керівництво "Слуги народу" було впевнене, що Аваков прийде, прозвітує та розповість про свої подальші кроки.

Як мені звіт? Він мав би звичайно прийти і хоча б щось сказати депутатам Верховної Ради. Це неповага,

– відзначив Осадчук.

Єдина реакція Авакова – це публікація у фейсбуці зі словами "Слава Україні!". Також він прикріпив фото, на якій поклав руку на серце.

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Попри те, що колишній очільник МВС не прийшов на засідання, це не завадило проголосувати депутатам за його звільнення. Адже частина з них давно хотіла це зробити. Зокрема збирали підписи за те, щоб відправити його у відставку.

Відзначимо! На засіданні рішення підтримав 291 народний обранець і 7 проголосували "проти". Не голосували ОПЗЖ і "Батьківщина".

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