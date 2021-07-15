Ведь он должен был регулярно приходить к нардепам и общаться с ними. Так считает депутат от "Голоса" Андрей Осадчук.

К теме Аваков не пришел в Раду, когда рассматривали его увольнение

Как сетуют народные депутаты из профильного комитета, они за все годы ни разу не видели на заседаниях экс-министра. Несмотря на это, то, что он не пришел сегодня, 15 июля, это было неожиданно для народных избранников.

Нардепы недовольны действиями Авакова

Ведь еще утром руководство "Слуги народа" было уверено, что Аваков придет, отчитается и расскажет о своих дальнейших шагах.

Как мне отчет? Он должен был конечно прийти и хотя бы что-то сказать депутатам Верховной Рады. Это неуважение,

– отметил Осадчук.

Единственная реакция Авакова – это публикация в фейсбуке со словами "Слава Украине!". Также он прикрепил фото, на которой положил руку на сердце.

Рада проголосовала за отставку Авакова: что известно

Несмотря на то, что бывший глава МВД не пришел на заседание, это не помешало проголосовать депутатам за его увольнение. Ведь многие из них давно хотели это сделать. В частности собирали подписи за то, чтобы отправить его в отставку.

Отметим! На заседании решение поддержал 291 народный избранник и 7 проголосовали "против". Не голосовали ОПЗЖ и "Батькивщина".

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