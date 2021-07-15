За отставку Авакова проголосовал 291 нардеп. Против были только 7 депутатов, а воздержались – 17.

Важно Рада проголосовала за отставку Авакова

Во время выступлений политиков некоторые хвалили Авакова за работу, другие – наоборот. После голосования спикер Дмитрий Разумков поблагодарил уже бывшего министра за работу.

Отметим, Аваков был министром 7 лет. Он работал в правительстве при каденции президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Что надо знать об отставке Авакова

Заявление об отставке по собственному желанию Аваков написал 13 июля. Кстати, нардеп Даниил Гетманцев рассказал, что министр решил это сделать после разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский же предложил на пост главы МВД Дениса Монастырского – главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Кандидат согласился принять предложение Зеленского и признался, что это было самым сложным решением в своей жизни.

За назначение Монастырского 15 июля тоже должна голосовать Рада.



Провалы Авакова на посту / Инфографика 24 канала