За отставку Авакова проголосовал 291 нардеп. Против были только 7 депутатов, а воздержались – 17.

Важно Рада проголосовала за отставку Авакова

Во время выступлений политиков некоторые хвалили Авакова за работу, другие – наоборот. После голосования спикер Дмитрий Разумков поблагодарил уже бывшего министра за работу.

Отметим, Аваков был министром 7 лет. Он работал в правительстве при каденции президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Что надо знать об отставке Авакова

Провали Авакова на посаді
Провалы Авакова на посту / Инфографика 24 канала