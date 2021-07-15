За відставку Авакова проголосували 291 нардеп. Проти були лише 7 депутатів, а утрималися – 17.

Важливо Рада проголосувала за відставку Авакова

Під час виступів політиків деякі хвалили Авакова за роботу, інші – навпаки. Після голосування спікер Дмитро Разумков подякував вже колишньому міністру за роботу.

Зауважимо, Аваков був міністром 7 років. Він працював в уряді за каденції президентів Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Що треба знати про відставку Авакова

Заяву про відставку за власним бажанням Аваков написав 13 липня. До речі, нардеп Данило Гетманцев розповів, що міністр вирішив це зробити після розмови із президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський же запропонував на посаду глави МВС Дениса Монастирського – очільника комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Кандидат погодився прийняти пропозицію Зеленського та зізнався, що це було найскладнішим рішенням у своєму житті.

За призначення Монастирського 15 липня теж має голосувати Рада.



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу