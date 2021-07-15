За відставку Авакова проголосували 291 нардеп. Проти були лише 7 депутатів, а утрималися – 17.

Важливо Рада проголосувала за відставку Авакова

Під час виступів політиків деякі хвалили Авакова за роботу, інші – навпаки. Після голосування спікер Дмитро Разумков подякував вже колишньому міністру за роботу.

Зауважимо, Аваков був міністром 7 років. Він працював в уряді за каденції президентів Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Що треба знати про відставку Авакова

Провали Авакова на посаді
Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу