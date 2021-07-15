Про це 14 липня в ефірі одного з українських телеканалів розповів народний депутат зі "Слуги народу" Данило Гетманцев. Також він додав, що з політики Аваков навряд чи піде.

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Відставка Авакова – "спільне рішення двох державних мужів"

Верховна Рада у 2019 році перепризначила Арсена Авакова міністром внутрішніх справ. За словами нардепа зі "Слуги народу" Данила Гетманцева:

Тоді ще новообраний президент Володимир Зеленський попросив "Слугу народу" підтримати саме це рішення.

Але – з умовою, що воно буде тимчасовим. Тобто, що Аваков з часом піде з уряду.

"Що він піде – було зрозуміло для всіх. Незрозуміло було, коли це станеться. Арсен Борисович розумів, що таке рішення згодом буде", – сказав "слуга народу". Тепер час цього рішення таки настав.

Міністр ухвалив таке рішення, наскільки мені відомо, після особистого спілкування з президентом. Це спільне рішення цих двох державних діячів,

– сказав Данило Гетманцев.

Політик-важковаговик без посад не залишиться

Арсен Аваков готовий піти з поста міністра внутрішніх справ. Однак це не означає, що надалі він не буде обіймати важливі державні посади.

Думаю, Арсен Борисович – порядна людина з одного боку, з іншого боку – професіонал, який працює на державу і буде в майбутньому працювати. Він є політиком-важковаговиком, який має велике політичне майбутнє,

– сказав з цього приводу Данило Гетманцев.

І додав: "Я переконаний, він залишиться в політиці. Він потрібен країні – але, напевно, не в тій ролі, в якій був 7 років. Я не виключаю його можливої ​​участі у виборах, не виключаю його в парламенті та взагалі його перебування на високих посадах в майбутньому".

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