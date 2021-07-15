Об этом 14 июля в эфире одного из украинских телеканалов рассказал народный депутат со "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Также он добавил, что из политики Аваков вряд ли уйдет.
К теме Рассматривали отставку: Аваков не пришел на заседание комитета Рады
Отставка Авакова – "совместное решение двух государственных мужей"
Верховная Рада в 2019 году переназначила Арсена Авакова министром внутренних дел. По словам нардепа со "Слуги народа" Даниила Гетманцева:
- Тогда еще новоизбранный президент Владимир Зеленский попросил "Слугу народа" поддержать именно это решение.
- Но – с условием, что оно будет временным. То есть, что Аваков со временем уйдет из правительства.
"Что он уйдет – было понятно для всех. Непонятно было, когда это произойдет. Арсен Борисович понимал, что такое решение впоследствии придет", – сказал "слуга народа". Теперь это решение таки пришло.
Министр принял такое решение, насколько мне известно, после личного общения с президентом. Это совместное решение этих двух государственных мужей,
– сказал Данил Гетманцев.
Политик-тяжеловес без должности не останется
Арсен Аваков готов уйти с поста министра внутренних дел. Однако это не означает, что в дальнейшем он не будет занимать важные государственные должности.
Думаю, Арсен Борисович – порядочный человек с одной стороны, с другой стороны – профессионал, который работает на государство и будет в будущем работать. Он является политиком-тяжеловесом, у которого есть большое политическое будущее,
– сказал по этому поводу Данил Гетманцев.
И добавил: "Я убежден, он останется в политике. Он нужен стране – но, наверное, не в той роли, в которой был 7 лет. Я не исключаю его возможного участия в выборах, не исключаю его в парламенте и вообще его пребывания на высоких должностях в будущем".
Отставка Авакова: самое главное
- Арсен Аваков подал в отставку с поста министра внутренних дел 13 июля 2021 после 7 лет в должности.
- Владимир Зеленский вечером того же дня предложил Денису Монастырскому возглавить МВД.
- Верховная Рада рассмотрит увольнение Авакова 15 июля, а назначение Монастырского – 16 июля.