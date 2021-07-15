Вопрос о назначении Монастырского стоит первым на повестке дня.

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Заметим, что накануне Верховная Рада поддержала отставку Арсена Авакова с должности главы Министерства внутренних дел. За соответствующее решение проголосовал 291 народный избранник. К слову, Аваков так и не пришел в Верховную Раду, где депутаты голосовали за его отставку. Многих народных депутатов такой поступок возмутил.

Единственная реакция Авакова – это публикация в фейсбуке со словами "Слава Украине!". Также он прикрепил фото, на котором положил руку на сердце.

Интересно! Арсен Аваков пробыл в должности главы МВД больше 7 лет. Заявление об отставке политик написал 13 июля.

Добавим, что фракция партии "Слуга народа" уже собрала необходимое количество подписей за назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел. На заседании Рады 16 июля рассмотрят вопрос его назначения.



Провалы Авакова на посту главы МВД / Инфографика 24 канала