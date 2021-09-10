За это Тищенко могут и выгнать из фракции. По меньшей мере, рассмотрят этот вопрос уже на следующем ее заседании. Такое мнение в эфире одного из украинских каналов высказал другой коллега Тищенко и действующий "слуга" Александр Качура.

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Тищенко могут выгнать из фракции "Слуги народа"

Партия "Слуга народа" может рассмотреть исключение нардепа Николая Тищенко из фракции-монобольшинства. Именно такое наказание грозит тому за драку прямо на трибуне в сессионном зале Верховной Рады 9 сентября.

Тищенко отличился в этот день попыткой отстранить депутата Гео Лерос от трибуны, чтобы тот не продолжал "оскорблять президента" (именно так впоследствии "слуга" объяснил свои действия).

Бывший член "Слуги народа", а ныне внефракционный Гео Лерос в Раде говорил о вагнеровцах, а после конфликта с Тищенко сказал, что "парламент – это место для дискуссий" (а не, очевидно, драк).

Другой депутат от "Слуги народа" Александр Качура впоследствии в эфире одного из телеканалов заявил, что вопрос об исключении Тищенко из фракции могут рассмотреть уже на следующей ее заседании.

У нас есть регламентные процедуры, мы этот вопрос обсудим. Мне стыдно за действия отдельных коллег. Мы в парламентско-президентской республике живем, где нужно выяснять отношения в соответствии с регламентом,

– сказал Качура.

Впрочем, лично Качура, по его же словам, виновными в конфликте считает и Лероса, и Тищенко. Лерос, мол, выступал с трибуны "о других вещах" при рассмотрении вопроса совсем не о них.

Обратите внимание:

Тема вагнеровцев актуализировалась после публикации в CNN сюжета о проваленной спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнера" и причастности к ней США.

А теперь актуализировалась и тема исключения Николая Тищенко из фракции "Слуги народа". Напомним, в мае 2021 ему уже объявляли выговор за вечеринку во время локдауна.