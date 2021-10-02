На 2 октября запланировано посещение "слуг" президентом Владимиром Зеленским. А перед тем нардепы немного поработали и поразвлекались .

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Крайне эмоциональный разговор Тищенко и Грищука попал на видео

В течение первого дня собрание "слуг народа" не обошлось без нескольких нестандартных ситуаций.

Например, глава фракции Давид Арахамия рассказал , что в Трускавце депутатам будут вручать награды, одна из которых будет называться " Золотая сосна" (такая себе отсылка на скандал 2020 года, когда Арахамия и Корниенко обсуждали "рабочую бабу, как корабельную сосну" ). Ее, мол, вручат "слугам", которые попадали в скандалы в 2021 году.

Одним из номинантов мог бы стать Николай Тищенко – например, из-за потасовки, которую устроил просто в сессионном зале Верховной Рады с другим нардепом, Гео Леросом.

Тищенко в Трускавце есть, а вот Лероса – нет (он уже давно не является членом "Слуги народа"). Тем не менее первый нашел способ попасть на карандаш журналистам:

Представители 24 канала сняли эксклюзивное видео, как Николай Тищенко крайне эмоционально общался с коллегой Романом Грищуком.

В разговоре звучала ругань. Вот, к примеру, слова Тищенко в сторону Грищука (безусловно, вырванные из контекста, ведь остальное расслышать сложно): "Я буду с тобой разговаривать так, как хочу. Ты за**ал уже".

Необычный разговор Тищенко и Грищука: смотрите видео 24 канала

Стоит обратить внимание также и на вот что: