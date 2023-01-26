Президент повторил, что любой выезд за границу государственных чиновников, нардепов или представителей местных властей должен быть согласно соответствующему решению СНБО, которое все видели.
К теме Юридически Тищенко ничего не нарушил, однако есть моральная сторона, – Арахамия
Лидер подчеркнул, что других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. Он убежден – это справедливое решение.
К сожалению, вынужден это повторить для тех, кто плохо услышал, – добавил Зеленский.
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Скандал с Тищенко: что известно
- На сайте посольства Украины в Таиланде 26 января анонсировали встречу с народным депутатом Николаем Тищенко. Он поехал туда якобы "улучшать взаимодействие" с представителями украинской общины. Однако встретиться в 4-звездном отеле Novotel.
- После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Он заверил, Тищенко уволят с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа".
- Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Николая Тищенко исключили из партии.
- Украинцы также были возмущены. Сеть разразилась мемами.