Президент повторив, що будь-який виїзд за кордон державних посадовців, нардепів чи представників місцевої влади повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке всі бачили.

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Лідер наголосив, що інших виїздів за кордон посадовців чи депутатів у воєнний час не буде. Він переконаний – це справедливе рішення.

На жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув, – додав Зеленський.

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