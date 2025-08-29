Для того, чтобы поездка прошла без лишнего стресса, лучше заранее знать, что нельзя перевозить через границу, сообщает 24 Канал. Поэтому объясняем, какая ситуация с различными видами закруток на границе.

Можно ли перевозить закрутки через границу Польши?

Провоз домашней консервации через границу с Польшей – это популярная тема для украинцев, что ездят к знакомым, или переезжают в другую страну, пишет TransferGo. И для того, чтобы избежать каких-либо недоразумений на границе, нужно четко понимать ограничения.

Польша позволяет провозить продукты, если они предназначены для личного потребления. Впрочем, существуют ограничения на количество, виды и способ упаковки пищи.

Поэтому, в Польшу нельзя провозить закрутки, содержащие молоко, мясо и другие животные продукты – из-за рисков распространения болезней. Поэтому, закрутки с мясом, тушенкой или сливочными соусами под запретом.

Зато провозить можно:

компоты;

соленья;

консервированные салаты;

любые закрутки на основе фруктов и овощей.

Если вас интересует, можно ли перевозить варенье через границу – можно, если его количество не вызывает подозрений в коммерческой цели. То же касается и вопроса, можно ли перевозить мед через границу.

Впрочем, здесь важно помнить о правиле, что, согласно законам ЕС, максимально допустимый объем импорта продуктов на одного человека – это 2 килограмма. И эта норма распространяется также и на мед.



Овощные закрутки можно провозить через границу / Фото Pexels

Можно ли перевозить закрутки через границу Словакии?

В Словакии правила относительно продуктов, что можно ввозить на территорию страны из Украины, практически такие же. Запрещено ввозить мясную продукцию, а также молочную. Ограничения на рыбную продукцию, сыра или приготовленную – до 20 килограммов на человека, пишет SME.

Многие также озабочены тем, можно ли перевозить орехи через границу. Если они лущеные, не являются пророщенными и предназначены для личного потребления, проблем возникнуть не должно. Впрочем, лучше ограничить их количество до 2 килограммов.

К слову, проблем не возникнет и с сушеными грибами – поэтому о том, можно ли перевозить грибы через границу, можно не волноваться. И все же нужно позаботиться о том, чтобы они были правильно упакованы: положите их в прозрачный пакет или контейнер, положите в легкодоступное место и добавьте короткую записку с названием вида грибов.

