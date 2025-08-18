Аэропорт – это место, где многие испытывают стресс, но одна ошибка, о которой большинство даже не подозревают, может привести к большому количеству проблем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Что нельзя брать в аэропорт?

Существует одно правило, о котором очень легко забыть, но его придерживается даже королевская семья. Эксперт по путешествиям Андреа Платания объяснил, что с собой в чемодан никогда нельзя класть лекарства или добавки без маркировки.

Путешественники часто думают, что безвредно высыпать таблетки в небольшой органайзер для таблеток или пакет для бутербродов, чтобы сэкономить место. Но в зависимости от того, куда вы направляетесь, это может вызвать серьезную проблему,

– рассказал эксперт.

В некоторых странах даже простые безрецептурные лекарства требуют рецепта или специального документа. И если вы не сможете доказать, что именно перевозите, вам могут грозить задержки, конфискация, или даже штраф.

И в случае регулярного приема лекарств эксперт советует взять с собой справку от врача, который подтвердит назначение каждого препарата.

Речь идет не о паранойе. Речь идет о том, чтобы развеять любые сомнения у таможенников. Последнее, чего вы хотите, это провести первый день своей поездки в офисе аэропорта, объясняя, что находится в вашем немаркированном пакете с таблетками,

– добавил Андреа Платания.

В частности, особенно строгие правила в некоторых частях Азии и Ближнего Востока – и определенные лекарства считаются контролируемыми веществами. Если даже случайно нарушить местные правила, это может привести к штрафу, а иногда даже к судебному иску или запрету на въезд.

Перед поездкой в страну нужно всегда убедиться, что туда можно и запрещено ввозить.