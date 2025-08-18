Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Краков-Балице закрыта, а все полеты временно приостановлены, сообщает 24 Канал со ссылкой на In Poland.

Почему остановлены рейсы из аэропорта Кракова?

В аэропорту с утра 18 августа уже работают полиция и пожарные, а власти отсрочку рейсов объясняют "соображениями безопасности". Пресс-секретарь аэропрота Моника Хилашек сообщила польским СМИ, что закрытие произошло из-за "технических проблем" и отметила, что не может предоставить никакой дополнительной информации.

В аэропорту присутствуют вооруженные полицейские и пожарные, а майор Яцек Михаловский, представитель Карпатского пограничного подразделения, подтвердил участие пограничников в акции.

Он также отметил, что операция в аэропорту Краков-Балице проводится из соображений безопасности, но больше подробностей не раскрыл.

О продолжительности операции пока не сообщается.