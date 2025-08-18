Злітно-посадкова смуга у аеропорту Краків-Баліце закрита, а усі польоти тимчасово призупинено, повідомляє 24 Канал з посиланням на In Poland.

Чому зупинені рейси з аеропорту Кракова?

В аеропорту з ранку 18 серпня вже працюють поліція та пожежники, а влада відтермінування рейсів пояснює "міркуваннями безпеки". Речниця аеропроту Моніка Хілашек повідомила польським ЗМІ, що закриття сталося через "технічні проблеми" та зауважила, що не може надати жодної додаткової інформації.

В аеропорту присутні озброєні поліціянти та пожежники, а майор Яцек Міхаловський, речник Карпатського прикордонного підрозділу, підтвердив участь прикордонників у акції.

Він також зауважив, що операція в аеропорту Краків-Баліце проводиться з міркувань безпеки, але більше подробиць не розкрив.

Про тривалість операції наразі не повідомляють.