Лето – это идеальное время для поездок за границу, но незнание таможенных правил может испортить путешествие еще до его начала, пишет 24 Канал.
Интересно Что нельзя брать с собой в Турцию: важные правила
Что можно ввозить в Румынию?
В Румынию можно беспошлинно ввозить предметы и вещи для личных нужд, что нужны на период пребывания в стране. Кроме того, беспрепятственно можно завезти фото-, аудио– и видеотехнику, по одному предмету на каждое наименование, пишет МИД Украины.
Также можно ввозить в Румынию:
- до 4 литров вина;
- до 1 литра крепких спиртных напитков;
- до 40 сигарет или 200 граммов других табачных изделий;
- до 200 граммов кофе или какао для личного употребления.
В Румынии также действуют общеевропейские правила ввоза животных, и в страну без декларирования можно ввезти до 10000 евро.
Через границу с Румынией провозить можно не все / Фото Pexels
Что нельзя провозить через границу Румынии?
Впрочем, стоит быть внимательными с некоторыми предметами и едой, которые запрещено провозить через границу:
- молочная продукция;
- консервы на мясной основе и любые мясные изделия;
- грунт, семена, саженцы, хвойная кора или бамбук;
- ветеринарные препараты и незарегистрированные корма;
- оружие и боеприпасы;
- порнографические или экстремистские материалы;
- токсичные и радиоактивные вещества;
- предметы исторической ценности.
К слову, ранее мы уже рассказывали о новой системе въезда в ЕС, которая заработает уже осенью.