Лето – это идеальное время для поездок за границу, но незнание таможенных правил может испортить путешествие еще до его начала, пишет 24 Канал.

Что можно ввозить в Румынию?

В Румынию можно беспошлинно ввозить предметы и вещи для личных нужд, что нужны на период пребывания в стране. Кроме того, беспрепятственно можно завезти фото-, аудио– и видеотехнику, по одному предмету на каждое наименование, пишет МИД Украины.

Также можно ввозить в Румынию:

  • до 4 литров вина;
  • до 1 литра крепких спиртных напитков;
  • до 40 сигарет или 200 граммов других табачных изделий;
  • до 200 граммов кофе или какао для личного употребления.

В Румынии также действуют общеевропейские правила ввоза животных, и в страну без декларирования можно ввезти до 10000 евро.

Румыния
Через границу с Румынией провозить можно не все / Фото Pexels

Что нельзя провозить через границу Румынии?

Впрочем, стоит быть внимательными с некоторыми предметами и едой, которые запрещено провозить через границу:

  • молочная продукция;
  • консервы на мясной основе и любые мясные изделия;
  • грунт, семена, саженцы, хвойная кора или бамбук;
  • ветеринарные препараты и незарегистрированные корма;
  • оружие и боеприпасы;
  • порнографические или экстремистские материалы;
  • токсичные и радиоактивные вещества;
  • предметы исторической ценности.

