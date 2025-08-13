Літо – це ідеальний час для поїздок за кордон, але незнання митних правил може зіпсувати подорож ще до її початку, пише 24 Канал.
Що можна ввозити до Румунії?
До Румунії можна безмитно ввозити предмети та речі для особистих потреб, що потрібні на період перебування в країні. Окрім того, безперешкодно можна завезти фото-, аудіо– та відеотехніку, по одному предмету на кожне найменування, пише МЗС України.
Також можна ввозити в Румунію:
- до 4 літрів вина;
- до 1 літра міцних спиртних напоїв;
- до 40 цигарок чи 200 грамів інших тютюнових виробів;
- до 200 грамів кави чи какао для особистого вживання.
У Румунії також діють загальноєвропейські правила ввезення тварин, і в країну без декларування можна ввезти до 10000 євро.
Через кордон з Румунією провозити можна не все / Фото Pexels
Що не можна провозити через кордон Румунії?
Втім, варто бути уважними з деякими предметами та їжею, які заборонено провозити через кордон:
- молочна продукція;
- консерви на м'ясній основі та будь-які м'ясні вироби;
- ґрунт, насіння, саджанці, хвойна кора чи бамбук;
- ветеринарні препарати та незареєстровані корми;
- зброя та боєприпаси;
- порнографічні чи екстремістські матеріали;
- токсичні та радіоактивні речовини;
- предмети історичної цінності.
