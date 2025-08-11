Як і в будь-якій іншій країні, митні правила Туреччини мають певні нюанси, до яких варто бути готовим, повідомляє 24 Канал.

Що не можна ввозити до Туреччини?

Українцям важливо пам'ятати про основні правила в'їзду до Туреччини – перш за все, термін дії закордонного паспорта має бути не менш ніж 6 місяців з моменту в'їзду в країну, і за дотриманням цього правила уважно стежать прикордонники.

Окрім того, термін перебування в Туреччині не має перевищувати 90 днів на кожні пів року. Але туристові потрібно також мати низку речей, аби потрапити в країну:

закордонний паспорт;

квитки у зворотний бік, аби довести намір покинути країну у призначений час;

наявність бронювання в готелі чи туристичний ваучер;

підтвердження платоспроможності;

медична страховка.



Деякі речі не можна ввозити до Туреччини / Фото Pexels

Окрім того, потрібно бути уважними й з тим, що ви завозите у країну, адже є деякі заборонені речі, з якими вас не пропустять. Зокрема, МЗС України пише, що заборонено завозити до Туреччини:

вогнепальну зброю та боєприпаси;

наркотичні речовини;

фармацевтична продукція;

м'ясна та молочна продукція;

радіоактивні речовини.

Окрім того, є деякі митні правила щодо кількості певних речей, які можна завозити до країни. Отож, іноземець може ввезти до Туреччини:

не більше, ніж 200 сигарет, 10 сигар, 200 грамів тютюну та 50 грамів жувального тютюну;

п'ять флаконів парфумів, кожен не більший, ніж 120 мілілітрів;

алкогольні напої (для осіб 18 років та старше): 1 пляшка об'ємом у літр, або ж дві пляшки по 0,7 – 0,75 літра;

1 кілограм кави, 500 грамів чаю;

1 кілограм шоколаду та 1 кілограм продукції з цукру.

