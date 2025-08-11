Ціни на їжу там теж досить "кусючі". Про це Анна вказала у коментарі для 24 Канал.

Які ціни в Нідерландах?

Анна Дейнеко повідомила, що у Нідерландах дуже дороге життя.

Попри те що в Україні відчутно виросли ціни на все, в Нідерландах екстремально дорого,

– зазначила Анна.

Вона розповіла, що оренда однокімнатної квартири-студії коштує від 1000 євро на місяць, не враховуючи комунальні послуги.

Крім того, за житло потрібно віддати великий завдаток, еквівалентний 3 – 5 місяцям суми оренди.

Щодо цін на продукти, то харчуватися у Нідерландах також дорожче, ніж в Україні.

Їжа дорожча десь на 20-30%, дивлячись що саме. Але і зарплати тут відповідні. Якщо ви тут вдвох, то в цілому на все вистачає та навіть лишається, навіть якщо ти отримуєш мінімальну зарплату,

– розповіла українка.

Анна додала, що в цілому одна людина може заробляти в Нідерландах як мінімум близько 2 000 євро.

