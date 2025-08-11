Цены на еду там тоже достаточно "кусачие". Об этом Анна указала в комментарии для 24 Канал.

Какие цены в Нидерландах?

Анна Дейнеко сообщила, что в Нидерландах очень дорогая жизнь.

Несмотря на то что в Украине ощутимо выросли цены на все, в Нидерландах экстремально дорого,

– отметила Анна.

Она рассказала, что аренда однокомнатной квартиры-студии стоит от 1000 евро в месяц, не учитывая коммунальные услуги.

Кроме того, за жилье нужно отдать большой задаток, эквивалентный 3 – 5 месяцам суммы аренды.

Относительно цен на продукты, то питаться в Нидерландах также дороже, чем в Украине.

Еда дороже где-то на 20-30%, смотря что именно. Но и зарплаты здесь соответствующие. Если вы здесь вдвоем, то в целом на все хватает и даже остается, даже если ты получаешь минимальную зарплату,

– рассказала украинка.

Анна добавила, что в целом один человек может зарабатывать в Нидерландах как минимум около 2 000 евро.

