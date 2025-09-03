При выезде из Украины люди, достигшие 18 лет, могут вывозить табачные изделия для личного потребления без уплаты таможенных пошлин, сообщает 24 Канал со ссылкой на Visit Ukraine.

Впрочем, существуют нормы и ограничения относительно того, сколько сигарет можно вывозить – и для того, чтобы не попасть в проблемы на таможне, стоит о них знать.

Сколько сигарет можно вывозить за границу?

Количество табачных изделий, которые можно перевозить через границу, может отличаться в зависимости от способа ее пересечения. В частности, наземной границей, то есть личным автомобилем, автобусом или поездом обычно можно провезти не более, чем 40 сигарет – две пачки, 20 сигарилл, 10 сигар и 50 граммов табака. Но общее количество табачных изделий не должно превышать верхнюю границу, установленную для каждого продукта.

Это значит, что если вы берете с собой пачку сигарет, можно взять дополнительно только 5 сигар.

А вот когда в Украине возобновится авиасообщение, стоит будет смотреть на таможенные правила страны, в которую вы отправляетесь. В среднем раньше можно было взять 1 блок – то есть 10 пасок сигарет, или 50 сигар или 250 граммов табака на каждого путешественника.

Какие правила ввоза табачных изделий в соседние страны?

У каждой страны есть свои таможенные правила, и именно на них нужно прежде всего учитывать перед тем, как упакуете табачные изделия в поездку.

Польша – наземным транспортом можно провезти в страну до 40 сигарет, 20 сигарилл, 10 сигар или 50 граммов табака.

– наземным транспортом можно провезти в страну до 40 сигарет, 20 сигарилл, 10 сигар или 50 граммов табака. Румыния позволяет ввозить до 200 сигарет, 100 сигарилл, если каждая имеет по 3 грамма, 50 сигар, или 250 граммов табака на человека. Общая масса всех табачных изделий не должна быть больше, чем 250 граммов.

позволяет ввозить до 200 сигарет, 100 сигарилл, если каждая имеет по 3 грамма, 50 сигар, или 250 граммов табака на человека. Общая масса всех табачных изделий не должна быть больше, чем 250 граммов. Молдова – в эту страну можно ввозить до 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака на человека.

– в эту страну можно ввозить до 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака на человека. В Венгрию можно ввозить до 40 сигарет или 20 сигарилл, или 10 сигар, или 50 граммов табака.

можно ввозить до 40 сигарет или 20 сигарилл, или 10 сигар, или 50 граммов табака. Словакия позволяет ввозить до 40 сигарет, 20 сигарилл, 10 сигар, или 50 граммов табака или две пачки бездымных табачных изделий.

Какие таможенные правила важно знать перед поездкой?

Ограничения в количестве действуют не только на сигареты, но и на ряд других вещей, и особенно продуктов.