Если вы мечтаете насладиться белыми песками и удивительной природой Таиланда, тогда сейчас – лучшее время для бронирования путешествия, ведь страна раздает туристам тысячи бесплатных билетов на внутренние рейсы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Интересно Убрали пляж, и все начало разрушаться: заброшенное село опало в море

Почему Таиланд раздает бесплатные билеты туристам?

В Таиланде в течение следующих трех месяцев будет проходить кампания под названием "Покупай международные, получай бесплатные внутренние рейсы по Таиланду". Она позволит иностранным туристам, которые соответствуют требованиям, получить бесплатный перелет туда и обратно в пределах страны при бронировании международных рейсов.

Кампания проходит при поддержке Министерства туризма страны, и будет действовать с сентября по ноябрь, если ее одобрит Кабинет министров. Правительство будет субсидировать до 1750 тайских батов (примерно 40 евро) на билет в одну сторону, или 80 евро на билеты туда и обратно.

Чиновники надеются, что эта акция принесет около 200 миллионов евро в бюджет страны. Впрочем, будет действовать акция только в отношении тех туристов, прибывающих в страну самолетом. Кроме того, она будет распространяться только на те билеты, что забронировали после начала акции.

Бесплатные рейсы по стране – это попытка Таиланда восстановить отрасль, которая десятилетиями была экономическим двигателем страны. Еще в 2019 году около 40 миллионов туристов съезжались в Таиланд, но этот рекорд еще предстоит превзойти.

Недавние насильственные инциденты в Бангкоке заставили туристов дважды подумать перед тем, как бронировать билет в Таиланд. Кроме того, обострение конфликта на границе с Камбоджей в прошлом месяце также подорвало имидж Таиланда как безопасного и беззаботного места.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какой популярный испанский курорт начали покидать туристы.