Якщо ви мрієте насолодитися білими пісками та дивовижною природою Таїланду, тоді зараз – найкращий час для бронювання подорожі, адже країна роздає туристам тисячі безкоштовних квитків на внутрішні рейси, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Чому Таїланд роздає безкоштовні квитки туристам?

У Таїланді протягом наступних трьох місяців відбуватиметься кампанія під назвою "Купуй міжнародні, отримуй безкоштовні внутрішні рейси по Таїланду". Вона дозволить іноземним туристам, які відповідають вимогам, отримати безкоштовний переліт туди й назад в межах країни під час бронювання міжнародних рейсів.

Кампанія відбувається за підтримки Міністерства туризму країни, і діятиме з вересня по листопад, якщо її схвалить Кабінет міністрів. Уряд субсидуватиме до 1750 тайських батів (приблизно 40 євро) на квиток в один бік, або ж 80 євро на квитки туди й назад.

Чиновники сподіваються, що ця акція принесе близько 200 мільйонів євро в бюджет країни. Втім, діятиме акція тільки щодо тих туристів, що прибувають до країни літаком. Окрім того, вона розповсюджуватиметься тільки на ті квитки, що забронювали після початку акції.

Безкоштовні рейси по країні – це спроба Таїланду відновити галузь, яка десятиліттями була економічним двигуном країни. Ще 2019 року близько 40 мільйонів туристів з'їжджалися до Таїланду, але цей рекорд ще належить перевершити.

Нещодавні насильницькі інциденти у Бангкоку змусили туристів двічі подумати перед тим, як бронювати квиток до Таїланду. Окрім того, загострення конфлікту на кордоні з Камбоджею минулого місяця також підірвало імідж Таїланду як безпечного та безтурботного місця.

