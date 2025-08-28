Колись село на узбережжі Південного Девону було гамірним місцем, а зараз воно перетворилося на моторошне свідчення наслідків порушення природної рівноваги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

Приморське село у Британії пішло під воду

Холлсендс ще століття тому був рибальським селом, що налічувало 37 будинків та 159 мешканців – і майже всі вони заробляли на життя рибальством. Село розкинулося на скелястому виступі, що від моря захищав природний бар'єр з піску та гальки.

Ось тільки 1897 року захисний бар'єр кардинально змінився, коли почалося розширення верфу королівського флоту у Кіхемі, Пілмут.

Підрядник, сер Джон Джексон, отримав дозвіл на видобуток морського піску та гальки з морського дна біля Холлсендс. В середньому він виймав близько 1600 тонн матеріалу на день без відома селян. Зрештою цей видобуток призвів до того, що море наблизилося до села, дестабілізуючи берег та створюючи передумови для справжньої катастрофи.

Розмивання пляжу не припинилося – і місцеві рибалки почали бити на сполох. За 3 роки руйнувань вони подали петицію щодо пошкодження будинків – під час припливу вода зупинялася за якийсь метр від будинків.

Втім, попри усі попередження та занепокоєння, роботи з поглиблення дна тривали до 1902 року, і в результаті вилучили близько 650 000 тонн гальки. На той час шкода вже стала незворотною.

Та останній цвях у труну містечка забили у січні 1917 року – сильний шторм у поєднанні з припливом знищив більшу частину села. Стіни, що були зведені для захисту будинків, тимчасово витримали, але під час наступного припливу вода вже остаточно знищила усе, що залишилося.



Від села залишилися тільки руїни / Фото Wikimedia Commons / Noel Jenkins

На диво, усі 79 мешканців села вижили, але їхні домівки зникли. Подальші розслідування підтвердили, що саме роботи з поглиблення дна призвели до знищення села, але компенсація мешканцям була повільною і недостатньою Чимало сімей були змушені переїхати.

Зараз на місці, де колись було село, встановлений оглядовий майданчик, що дозволяє відвідувачам побачити залишки колишнього села. А у 2006 році історію Холлсендса перетворили на оперу під назвою "Вихор".