Раніше цей критерій вважався підтвердженим, якщо мігранти не мали відповідних дисциплінарних або кримінальних правопорушень. Деталями ділиться 24 Канал з посиланням на Axios.

Яка нова умова отримання громадянства США?

Підкреслюючи важливість суспільних цінностей, USCIS видала меморандум, в якому виклала нові підходи до оцінки моральних якостей заявників у процесі отримання громадянства. Хоча високі моральні якості вже давно є вимогою для отримання громадянства, меморандум закликає більше зосереджуватися на позитивних внесках заявників, включаючи їхню участь у житті громади, піклування про сім'ю та освітні досягнення.

Також підкреслює необхідність посилення моніторингу поведінки заявників, вказуючи на те, що серйозні правопорушення, такі як вбивство, геноцид і значні злочини, пов'язані з наркотиками, можуть призвести до відмови у наданні громадянства. Дії, які можуть бути законними, але вважаються "несумісними з громадянською відповідальністю", такі як неодноразові порушення правил дорожнього руху або залучення до проституції, також можуть призвести до відмови.



Тепер США перевірятимуть претендентів на громадянство на "позитивний внесок" / Фото Unsplash

Крім того, USCIS наказує оцінювати фактори, які вказують на те, що заявник продемонстрував "справжню реабілітацію", включаючи такі зусилля, як виплата прострочених аліментів на утримання дітей або врегулювання податкових зобов'язань.

Перевірятимуть і соцмережі

USCIS розширила і сферу моніторингу соціальних мереж, включивши до неї пошук потенційної "антиамериканської діяльності". Згідно з повідомленням відомства, схвалення, підтримка або просування поглядів, пов'язаних з "антиамериканськими або терористичними організаціями", буде розглядатися як суттєвий негативний фактор під час дискреційних оцінок.

Це передбачає цілісну оцінку поведінки іноземця, дотримання ним суспільних норм та позитивний внесок, що підтверджує добрий моральний характер,

– вказано в меморандумі.

За словами представника USCIS, ця ініціатива має на меті забезпечити, щоб майбутні громадяни не лише перейняли американську культуру, історію та мову, але й продемонстрували високі моральні якості.

