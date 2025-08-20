Ранее этот критерий считался подтвержденным, если мигранты не имели соответствующих дисциплинарных или уголовных правонарушений. Деталями делится 24 Канал со ссылкой на Axios.

Какое новое условие получения гражданства США?

Подчеркивая важность общественных ценностей, USCIS издала меморандум, в котором изложила новые подходы к оценке моральных качеств заявителей в процессе получения гражданства. Хотя высокие моральные качества уже давно являются требованием для получения гражданства, меморандум призывает больше сосредотачиваться на положительных вкладах заявителей, включая их участие в жизни общества, заботу о семье и образовательные достижения.

Также подчеркивает необходимость усиления мониторинга поведения заявителей, указывая на то, что серьезные правонарушения, такие как убийство, геноцид и значительные преступления, связанные с наркотиками, могут привести к отказу в предоставлении гражданства. Действия, которые могут быть законными, но считаются "несовместимыми с гражданской ответственностью", такие, как неоднократные нарушения правил дорожного движения или привлечение к проституции, также могут привести к отказу.



Теперь США будут проверять претендентов на гражданство на "положительный вклад" / Фото Unsplash

Кроме того, USCIS предписывает оценивать факторы, указывающие на то, что заявитель продемонстрировал "настоящую реабилитацию", включая такие усилия, как выплата просроченных алиментов на содержание детей или урегулирование налоговых обязательств.

Будут проверять и соцсети

USCIS расширила и сферу мониторинга социальных сетей, включив в нее поиск потенциальной "антиамериканской деятельности". Согласно сообщению ведомства, одобрение, поддержка или продвижение взглядов, связанных с "антиамериканскими или террористическими организациями", будет рассматриваться как существенный негативный фактор во время дискреционных оценок.

Это предполагает целостную оценку поведения иностранца, соблюдения им общественных норм и положительный вклад, подтверждающий хороший моральный характер,

– указано в меморандуме.

По словам представителя USCIS, эта инициатива имеет целью обеспечить, чтобы будущие граждане не только переняли американскую культуру, историю и язык, но и продемонстрировали высокие моральные качества.

