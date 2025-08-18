Такий розвиток подій дозволяє їм зберігати доступ до державної допомоги, яку можна порівняти з тією, що в Німеччині. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bild.

Чому в Австрії біженці провалюють іспити з німецької?

В Австрії повідомляють, що деякі біженці-мусульмани навмисно не складають іспити з німецької мови. Ймовірно, це стратегія ухилення від працевлаштування і продовження отримання державних виплат.

Роботу в Австрії можуть отримати ті, хто доведе високий рівень володіння німецькою мовою. Але це не означає, що вона буде з високою заробітною платою.

Як відомо, навіть висококваліфіковані фахівці, такі як лікарі з Сирії, стикаються з проблемами. Їхню кваліфікацію і досвід часто не беруть до уваги, залишаючи з обмеженими можливостями працевлаштування, які передбачають низькооплачувані посади, як-от прибиральник.

Тим часом ті, хто не може знайти роботу, продовжують отримувати державну допомогу, подібну до тієї, що надається в Німеччині.

