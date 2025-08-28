Когда-то деревня на побережье Южного Девона была шумным местом, а сейчас она превратилась в жуткое свидетельство последствий нарушения природного равновесия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Приморское село в Британии ушло под воду

Холлсендс еще столетие назад был рыбацкой деревней, насчитывавшей 37 домов и 159 жителей – и почти все они зарабатывали на жизнь рыболовством. Село раскинулось на скалистом выступе, что от моря защищал естественный барьер из песка и гальки.

Вот только в 1897 году защитный барьер кардинально изменился, когда началось расширение верфи королевского флота в Кихеме, Пилмут.

Подрядчик, сэр Джон Джексон, получил разрешение на добычу морского песка и гальки с морского дна возле Холлсендс. В среднем он вынимал около 1600 тонн материала в день без ведома крестьян. В конце концов эта добыча привела к тому, что море приблизилось к селу, дестабилизируя берег и создавая предпосылки для настоящей катастрофы.

Размывание пляжа не прекратилось – и местные рыбаки начали бить тревогу. За 3 года разрушений они подали петицию о повреждении домов – во время прилива вода останавливалась за какой-то метр от домов.

Впрочем, несмотря на все предупреждения и беспокойство, работы по углублению дна продолжались до 1902 года, и в результате изъяли около 650 000 тонн гальки. К тому времени вред уже стал необратимым.

Но последний гвоздь в гроб городка забили в январе 1917 года – сильный шторм в сочетании с приливом уничтожил большую часть села. Стены, что были возведены для защиты домов, временно выдержали, но во время следующего прилива вода уже окончательно уничтожила все, что осталось.



От села остались только руины / Фото Wikimedia Commons / Noel Jenkins

На удивление, все 79 жителей села выжили, но их дома исчезли. Дальнейшие расследования подтвердили, что именно работы по углублению дна привели к уничтожению села, но компенсация жителям была медленной и недостаточной Многие семьи были вынуждены переехать.

Сейчас на месте, где когда-то была деревня, установлена смотровая площадка, позволяющая посетителям увидеть остатки бывшей деревни. А в 2006 году историю Холлсендса превратили в оперу под названием "Вихрь".