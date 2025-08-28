Когда-то деревня на побережье Южного Девона была шумным местом, а сейчас она превратилась в жуткое свидетельство последствий нарушения природного равновесия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Приморское село в Британии ушло под воду

Холлсендс еще столетие назад был рыбацкой деревней, насчитывавшей 37 домов и 159 жителей – и почти все они зарабатывали на жизнь рыболовством. Село раскинулось на скалистом выступе, что от моря защищал естественный барьер из песка и гальки.

Вот только в 1897 году защитный барьер кардинально изменился, когда началось расширение верфи королевского флота в Кихеме, Пилмут.

Подрядчик, сэр Джон Джексон, получил разрешение на добычу морского песка и гальки с морского дна возле Холлсендс. В среднем он вынимал около 1600 тонн материала в день без ведома крестьян. В конце концов эта добыча привела к тому, что море приблизилось к селу, дестабилизируя берег и создавая предпосылки для настоящей катастрофы.

Размывание пляжа не прекратилось – и местные рыбаки начали бить тревогу. За 3 года разрушений они подали петицию о повреждении домов – во время прилива вода останавливалась за какой-то метр от домов.

Впрочем, несмотря на все предупреждения и беспокойство, работы по углублению дна продолжались до 1902 года, и в результате изъяли около 650 000 тонн гальки. К тому времени вред уже стал необратимым.

Но последний гвоздь в гроб городка забили в январе 1917 года – сильный шторм в сочетании с приливом уничтожил большую часть села. Стены, что были возведены для защиты домов, временно выдержали, но во время следующего прилива вода уже окончательно уничтожила все, что осталось.

Деревня в Британии
От села остались только руины / Фото Wikimedia Commons / Noel Jenkins

На удивление, все 79 жителей села выжили, но их дома исчезли. Дальнейшие расследования подтвердили, что именно работы по углублению дна привели к уничтожению села, но компенсация жителям была медленной и недостаточной Многие семьи были вынуждены переехать.

Сейчас на месте, где когда-то была деревня, установлена смотровая площадка, позволяющая посетителям увидеть остатки бывшей деревни. А в 2006 году историю Холлсендса превратили в оперу под названием "Вихрь".