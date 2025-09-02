За 2024 год на таможне остановили 336 попыток незаконной перевозки табачных и алкогольных изделий – и немалая часть нарушений происходила сугубо из-за незнания количества алкоголя, который можно легально перевозить через границу, сообщает 24 Канал.
Интересно Германия может полностью лишить выплат украинцев: кому из беженцев переживать
Лимитов на вывоз алкоголя из Украины в действующем законодательстве нет, но нужно учитывать законодательство страны, в которую вы въезжаете.
Сколько алкоголя можно перевозить в Польшу?
А Польшу можно провезти до 16 литров пива, а также до 4 литров тихого вина. Под "тихим вином" имеется в виду категория вин, что не относится к игристым или крепленым, например херес или портвейн, пишет "Мир комфортных перевозок".
Из других типов алкоголя в Польшу можно перевезти:
- крепленые вина (шерри, портвейн) – до 2 литров;
- этиловый спирт 80% или более – до 1 литра;
- алкоголь крепостью более 22% – до 1 литра;
- другой алкоголь, крепостью меньше, чем 22% – до 2 литров.
Впрочем, нужно учитывать, что пиво и тихое вино имеют собственные ограничения – то есть можно перевезти и 16 литров пива, и 4 литра вина. А вот на крепленые вина, спирт и остальной алкоголь работает общий лимит.
Сколько алкоголя можно перевезти в Словакию?
Важно! Перевозить алкоголь в любую страну могут только лица, достигшие 18 лет.
В Словакию можно перевезти:
- тихое вино – до 4 литров;
- игристое вино – до 2 литров;
- пиво – 16 литров;
- алкоголь с содержанием спирт менее 22% – до 2 литров;
- алкоголь крепостью более, чем 22% – до 1 литра.
Сколько алкоголя можно провезти в Венгрию?
- 4 литра виноградного вина;
- 16 литров пива;
- 1 литр алкоголя с содержанием спирта свыше 22%;
- 2 литра алкоголя с содержанием не более, чем 22%.
О каких таможенных правилах нужно знать перед поездкой?
Ограничение на перевозку через границу действует не только на алкоголь, но и на ряд других продуктов. И для того, чтобы поездка не испортилась еще до ее начала, нужно учитывать запреты и ограничения.
- Осторожными стоит быть с закрутками. В разных странах правила по ним могут отличаться – однако есть несколько видов консервации, которую нельзя брать никуда.
- Мед – это еще один продукт, по которому нужно все проверить дважды. Можно ли провозить мед в Польшу, или нет – мы уже рассказывали в материале.
- Также проблемы могут возникнуть и с колбасой, поэтому стоит заранее проверить, можно ли перевозить ее через границу, чтобы не пришлось выбрасывать продукт.