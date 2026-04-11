Общественный транспорт – это часто самый дешевый и быстрый способ передвигаться по городам в Европе, пишет Business Insider. Впрочем, всего несколько ошибок могут привести к неприятному штрафу или испорченной путешествия.
Каких ошибок в европейском общественном транспорте следует избегать?
Не покупать правильный билет
Многие европейские города, например Рим, Париж, Амстердам и Берлин, а также Вена, Мадрид и Прага, имеют интегрированные билеты, которые можно использовать и в автобусах, и в метро, и в трамваях. Одноразовый билет обычно включает пересадки, однако ограничен во времени.
Но в некоторых городах продажа билетов несколько сложнее. Например, в Лондоне стоимость проезда зависит от зоны, времени дня и даже от способа оплаты. За одну и ту же поездку можно заплатить 3 фунта, или 7, если ошибиться со способом оплаты, пишет Travel+Leisure.
Не валидировать билеты
Если вы путешествуете в транспорте, где нет бесконтактной оплаты, вам придется приобрести бумажный билет. В таком случае обязательно нужно его завалидировать – иначе когда контролер попросит предъявить билет, вы можете получить штраф.
Не рассматриваете покупку проездного
Если вы планируете много ездить автобусами или на метро в течение путешествия, покупка дневного или недельного проездного с неограниченным количеством поездок может сэкономить немало денег.
Не носите с собой наличные деньги
Если вы путешествуете куда-то, где нет бесконтактной оплаты, наличные всегда будут полезны, поэтому забывать о ней точно не стоит. Большинство стран Европы используют евро, но многие имеют свою собственную валюту, поэтому стоит позаботиться и об этом.
Предполагаете, что общественный транспорт круглосуточный
В некоторых городах общественный транспорт может работать всю ночь, однако далеко не всегда это так. Перед тем как планировать день, обязательно проверьте, когда отправляется последний поезд или автобус, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
