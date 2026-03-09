Первое, что хочется сделать по прибытии в другую страну – это найти свой багаж и как можно скорее отправиться в отель. Впрочем, в нескольких странах такая спешка может обернуться неприятными и неожиданными штрафами, пишет Express.
Что нельзя делать с багажом за границей?
Во многих странах существуют правила, регулирующие поведение туристов – и обычно чем популярнее страна, тем больше таких правил. Многие из них касаются также и багажа.
Например, в Риме запрещено тянуть чемодан на колесах по культовой Испанской лестнице – и за это можно получить штраф от 250 до 450 евро, или даже больше, если чемодан нанесет лестнице какой-то вред, пишет Daily Mail.
А вот в Портофино правила прямо запрещают туристам с чемоданами задерживаться в переполненных районах. И даже за короткую передышку на улице, заполненной людьми, придется заплатить до 500 евро.
Поэтому даже если вы в каком-то популярном городе всего на день, брать сумки в руки и сразу же отправляться осматривать достопримечательности – это далеко не лучшая идея.
Проблема заключается в том, что мраморные лестницы, которые стоят веками, не выдерживают миллионов колесиков чемоданов, что скрежещут по ним каждый год. Даже вибрация от падения багажа с лестницы наносит микроскопические повреждения, которые накапливаются со временем,
– поделился эксперт по путешествиям Джейкоб Веддерберн-Дей.
Подобные ограничения вводят также и в Венеции: особенно тяжелые чемоданы нельзя катить по некоторым узким проходам и каменным лестницам.
Но самые жесткие правила на греческом острове Гидра: там закон вообще запрещает любые колесные транспортные средства – и к ним, что интересно, относятся также и чемоданы на колесиках. Поэтому отели нанимают носильщиков и вьючных животных, чтобы перевозить тяжелые багажи, а путешественникам советуют брать с собой сумки и рюкзаки, что легко нести по крутым дорогам.
Что еще нужно знать туристам перед поездкой?
Ошибку с багажом можно сделать еще даже до того, как вы выедете из Украины.
Кроме того, перед отпуском за границей следует разобраться, нужно ли оставлять в той или иной стране чаевые.