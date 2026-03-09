Одне з найпопулярніших туристичних міст Іспанії нещодавно ввело нові штрафи, що торкнуться усіх собачників, якщо вони не будуть дотримуватися одного простого правила, повідомляє Express.
За що можуть оштрафувати собачників?
Якщо ви плануєте подорож до Фуенхіроли, гамірного курорту на Коста-дель-Соль, слід приготуватися носити з собою пляшечку із розчином оцту та води щоразу, коли гуляєте зі своїм собакою.
Мешканцям міста зовсім не подобається відчувати запах собачої сечі – тож вже не один рік місцева рада пропагує практику прибирання за своїми улюбленцями. Раніше пляшечки з засобами, якими можна розбавляти собачу сечу, мало просто заохотити собачників, але зараз це вже стало обов'язковим.
Мер міста Ана Мула заявила, що з цими новими правилами туристична точка стане гігієнічнішою та приємнішою для відвідування, пише The Olive Press.
Накладання штрафів не є нашим бажаним заходом, але необхідно донести до всіх, що такий простий жест, як полоскання сечі наших домашніх тварин у громадських місцях, корисний для всіх,
– заявила вона.
В Україні очищення сечі собак на вулиці – це досить незвична практика, а ось в Іспанії це роблять вже досить давно. І Фуенхірола навіть не є першим іспанським містом, що запровадило таке правило – тож пляшечку з оцтом та водою слід брати з собою також до Аліканте, Малаги, Севільї та Міхасу.
Штраф же за порушення чималий та складає 750 євро. Окрім того, в Іспанії обов'язково потрібно також прибирати фекалії за своїми улюбленцями. Також власники зобов'язані чипувати своїх собак, вакцинувати їх та у більшості випадків тримати на повідку.
Що ще потрібно знати перед поїздкою до Іспанії?
Перед поїздкою до Іспанії не завадить вивчити принаймні кілька фраз іспанською. Найважливіші речення та слова ми зібрали тут, і з ними подорож точно стане простішою та цікавішою.
Тим часом на Майорці вже цьогоріч запрацює новий туристичний маршрут. Він тягнеться на понад 100 кілометрів та охоплює чимало природних та історичних пам'яток.