На східному узбережжі іспанського острова Майорки, що називається Льєванті, розташований гірський хребет Серра-ле-Льєвант. І тепер туристи зможуть дослідити його повністю завдяки надзвичайно довгому та мальовничому пішохідному маршруту, повідомляє Independent.

Що відомо про новий маршрут на Майорці?

Маршрут поєднує узбережжя Калес-де-Майорка, соснові ліси та виноградники, а також Манакор. Після прибуття туди прогулянка продовжується ґрунтовими дорогами до традиційних іспанських ферм до Сон Карріо.

Тут можна насолодитися неймовірними ландшафтами, гірськими районами острова та прибережними ділянками. Останній відрізок шляху пролягає від Арти через історичну Капдеперу до прибережної Кала-Мескіди. На шляху туристам трапиться й кілька визначних пам'яток:

замок Капдепера;

маяк Кала Рахада;

церква Сан-Жоан-Баптиста;

залізничний музей Сон-Карріо.

Ідеально ця пішохідна стежка підійде мандрівникам, що шукають альтернативу пляжам, курортам та нічному життю острова, а натомість хочуть дослідити його невідому сторону. Маршрут розділений на чотири етапи та проходить через ґрунтові дороги, гірські стежки та прибережні маршрути. Тут доведеться підкорити деякі вершини, але маршрут дуже дружній до новачків: максимальний набір висоти за один день становить 248 метрів, пише Euronews.

