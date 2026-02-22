Коли мовиться про життя в Іспанії, чимало людей уявляють собі пляжі, сонце 300 днів на рік та неймовірно приємний клімат. Втім, українка, що живе в країні, переконана, що Іспанія підійде для життя далеко не усім, повідомляє yana.launova.
Які існують міфи про життя в Іспанії?
Іспанія – це дешева країна
Багато експатів обирають для життя саме Іспанію через те, що думають, ніби життя тут дуже дешеве. Втім, українка Яна вважає, що це не так.
Це дуже відносно – бо оренда життя в Барселоні, Мадриді, Валенсії чи інших великих містах дуже дорога. А за 500 – 700 євро квартиру знімеш тільки у маленькому місті або селі, – поділилася дівчина.
Натомість у великому місті за такі гроші орендувати вийде хіба що кімнату, або ж квартиру у поганому районі. Також не дуже низькі й ціни на ресторани, продукти тощо – хоча вино, кава, місцеві овочі та морепродукти й дешевші, ніж в багатьох інших країнах Європи.
В середньому родині з чотирьох осіб для життя в Іспанії потрібно мати 2517 євро на місяць, пише Numbeo.
Українка розповіла про життя в Іспанії: дивіться відео
Завжди тепло
Багато людей вірять, що Іспанія залишається приємно теплою протягом всього року, але клімат дуже сильно залежить від регіону. Наприклад, у Мадриді взимку бувають морози, а в північних регіонах холод і затяжні дощі – взагалі звична справа.
Країна кавоманів
Багато людей вірять, що Іспанія – це справжня країна кави. І попри те, що іспанці і справді часто п'ють цей напій, готують його слабким, і українці кава в Іспанії видається несмачною.
А капучино, флетвайти, типу фільтрів кава тут рідкість,
– додала блогерка.
Здорова кухня
Попри те, що в іспанській кухні є багато овочів та морепродуктів, українка не назвала б її здоровою, адже іспанці полюбляють жирну їжу та хліб. А смаження – це основа багатьох страв.
Ідеальна медицина
Медицина в Іспанії і справді безкоштовна, але й черги до лікарів дуже довгі, і прийому можна чекати кілька тижнів, а то й місяців. А ось в приватних клініках все робиться швидко, але й грошей доведеться заплатити чимало.
Також українка згадала й такі моменти:
- В Іспанії не повсюди красиво – поза популярними районами часто буває брудно, трапляються некрасиві, захаращені будинки, а також досить багато криміналу.
- Окрім того, те, що в Іспанії можна обійтися без знання мови – це теж міф. Це можливо хіба що у великих туристичних містах.
