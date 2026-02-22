Коли мовиться про життя в Іспанії, чимало людей уявляють собі пляжі, сонце 300 днів на рік та неймовірно приємний клімат. Втім, українка, що живе в країні, переконана, що Іспанія підійде для життя далеко не усім, повідомляє yana.launova.

Цікаво Загальна сума вражає: українка розкрила, скільки витрачає за місяць у США

Які існують міфи про життя в Іспанії?

Іспанія – це дешева країна

Багато експатів обирають для життя саме Іспанію через те, що думають, ніби життя тут дуже дешеве. Втім, українка Яна вважає, що це не так.

Це дуже відносно – бо оренда життя в Барселоні, Мадриді, Валенсії чи інших великих містах дуже дорога. А за 500 – 700 євро квартиру знімеш тільки у маленькому місті або селі, – поділилася дівчина.

Натомість у великому місті за такі гроші орендувати вийде хіба що кімнату, або ж квартиру у поганому районі. Також не дуже низькі й ціни на ресторани, продукти тощо – хоча вино, кава, місцеві овочі та морепродукти й дешевші, ніж в багатьох інших країнах Європи.

В середньому родині з чотирьох осіб для життя в Іспанії потрібно мати 2517 євро на місяць, пише Numbeo.

Українка розповіла про життя в Іспанії: дивіться відео

@yana.launova instа: yanalaunova ️ пишіть в коментарях, з чим згодні, а з чим ні? і може знаєте ще якісь «міфи», які насправді не є такими) ♬ Walking Around - Instrumental Version - Eldar Kedem

Завжди тепло

Багато людей вірять, що Іспанія залишається приємно теплою протягом всього року, але клімат дуже сильно залежить від регіону. Наприклад, у Мадриді взимку бувають морози, а в північних регіонах холод і затяжні дощі – взагалі звична справа.

Країна кавоманів

Багато людей вірять, що Іспанія – це справжня країна кави. І попри те, що іспанці і справді часто п'ють цей напій, готують його слабким, і українці кава в Іспанії видається несмачною.

А капучино, флетвайти, типу фільтрів кава тут рідкість,

– додала блогерка.

Здорова кухня

Попри те, що в іспанській кухні є багато овочів та морепродуктів, українка не назвала б її здоровою, адже іспанці полюбляють жирну їжу та хліб. А смаження – це основа багатьох страв.

Ідеальна медицина

Медицина в Іспанії і справді безкоштовна, але й черги до лікарів дуже довгі, і прийому можна чекати кілька тижнів, а то й місяців. А ось в приватних клініках все робиться швидко, але й грошей доведеться заплатити чимало.

Також українка згадала й такі моменти:

В Іспанії не повсюди красиво – поза популярними районами часто буває брудно, трапляються некрасиві, захаращені будинки, а також досить багато криміналу.

Окрім того, те, що в Іспанії можна обійтися без знання мови – це теж міф. Це можливо хіба що у великих туристичних містах.

Що ще розповідають українці за кордоном?