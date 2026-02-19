Українка живе разом з чоловіком у Сакраменто – і для того, аби підтримувати комфортний рівень життя, грошей доводиться витрачати чимало, повідомляє by.elinaganeva.

Скільки українка витрачає на місяць у США?

Найбільша витрата блогерки на місяць – це оренда квартири; і попри те, що житло не розкішне, за нього щомісяця доводиться платити 1800 доларів. В цю суму вже входить оплата за воду та вивіз сміття, але додатково потрібно оплачувати електрику та газ, і це виходить 120 та 50 доларів відповідно.

450 доларів на місяць українка виплачує за машину, а ще 120 – за страхування. Також щомісячні витрати включають бензин – 150 доларів.

Українка розповіла про витрати у США: дивіться відео

Ще один важливий пункт витрат – це їжа. На продукти пара витрачає приблизно 1200 доларів.

Поїсти смачненьке ми любимо, хоча і ціни відчутно зросли. Бо ще 2 роки тому ми витрачали 850, хоча наші смакові вподобання не змінилися,

– поділилася українка.

Кафе, ресторани та покупки смаколиків поза домом обходяться додатково у 200 доларів на місяць. 220 доларів коштує оплата рахунків за телефонний зв'язок, і ще 60 – домашній інтернет.

Також є такі витрати:

невеликі покупки – 300 доларів;

різноманітні підписки – 100 доларів.

Отож, загальна сума витрат на місяць складає 4 770 доларів – і це лише базові потреби пари.

Цікаво! Середня заробітна плата у США станом на 2026 рік становить 53 490 доларів на рік, пише Jobted.

Що ще розповідають українці за кордоном?