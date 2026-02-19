Украинка живет вместе с мужем в Сакраменто – и для того, чтобы поддерживать комфортный уровень жизни, денег приходится тратить немало, сообщает by.elinaganeva.

Сколько украинка тратит в месяц в США?

Самый большой расход блогера в месяц – это аренда квартиры; и несмотря на то, что жилье не роскошное, за него ежемесячно приходится платить 1800 долларов. В эту сумму уже входит оплата за воду и вывоз мусора, но дополнительно нужно оплачивать электричество и газ, и это получается 120 и 50 долларов соответственно.

450 долларов в месяц украинка выплачивает за машину, а еще 120 – за страхование. Также ежемесячные расходы включают бензин – 150 долларов.

Украинка рассказала о расходах в США: смотрите видео

Еще один важный пункт расходов – это еда. На продукты пара тратит примерно 1200 долларов.

Поесть вкусненькое мы любим, хотя и цены ощутимо выросли. Потому что еще 2 года назад мы тратили 850, хотя наши вкусовые предпочтения не изменились,

– поделилась украинка.

Кафе, рестораны и покупки вкусностей вне дома обходятся дополнительно в 200 долларов в месяц. 220 долларов стоит оплата счетов за телефонную связь, и еще 60 – домашний интернет.

Также есть такие расходы:

небольшие покупки – 300 долларов;

различные подписки – 100 долларов.

Итак, общая сумма расходов в месяц составляет 4 770 долларов – и это только базовые потребности пары.

Интересно! Средняя заработная плата в США по состоянию на 2026 год составляет 53 490 долларов в год, пишет Jobted.

