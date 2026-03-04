Багато людей в курортних точках Іспанії добре розуміють англійську, і тому лише її може вистачити для того, аби приємно відпочити за кордоном. Та всього кілька слів іспанською можуть завоювати щось значно більше: прихильність місцевих та безліч нових досвідів, пише Trafalgar.

Цікаво Вони "прокляті", і їх пропускають: дивні правила підрахунку поверхів за кордоном

Які фрази іспанською варто вивчити?

Вивчити принаймні кілька фраз мовою країни, до якої подорожуєте – це не лише такий собі "туристичний етикет", але й можливість розширити горизонти власних знань. Тож ділимося кількома найбільш корисними під час поїздок фразами.

¡Hola! ¿Que tal? – Привіт, як ти?

Ця фраза – це основне вітання і в Іспанії, і в Іспаномовних країнах, якою можна почати будь-яку розмову. Але приготуйтеся відповідати Bien, gracias ( Чудово, дякую), якщо так звернуться до вас.

Por favor та Gracias – будь ласка та дякую відповідно.

Будь ласка та дякую – це два стовпи ввічливої розмови. І навіть якщо ви спілкуєтеся англійською, можна додавати ці короткі слова іспанською, аби попрактикуватися.

¿Habla inglés? – Чи ви говорите англійською?

Якщо перших двох фраз вистачило, аби до вас заговорили іспанською, це речення допоможе перевести розмову у більш зрозуміле річище.

Yo quiero – я хочу…

Перші два слова вже гарантують, що ви отримаєте саме те, що хочете, навіть якщо ви не знаєте правильного слова іспанською. Достатньо лише вказати пальцем на бажаний предмет.

¿Dónde está? – Де розташований?..

Без цієї фрази часто не обійтися під час будь-якої подорожі за кордоном. Якщо вам потрібно знайти вбиральню у ресторані, що цієї фрази слід додати "el baño", аби утворити речення ¿Dónde está el baño? – Де розташована вбиральня?

Estoy perdido – Я загубився

Іноді магія подорожі полягає ще й в тому, аби трохи загубитися у незнайомому місці. Втім, ця фраза точно допоможе відшукати дорогу до готелю чи потрібної історичної пам'ятки.

Tengo alergia… – Я маю алергію…

Якщо якась фраза і може врятувати життя, то це точно ця. Окрім того, краще окремо запам'ятати чи записати іспанською, на що саме ви маєте алергію.

¿Cuánto cuesta? – Скільки коштує?

На ринку, у вінтажному магазині чи бутику це одне з найважливіших питань.

¿Puede ayudarme? – Чи можете ви мені допомогти?

No entiendo – Я не розумію.

Коли найкраще їхати до Іспанії?

Іспанія – це неймовірно красива країна, і будь-яка пора року там має свої принади. Втім, ідеальний час для поїздки дуже сильно залежить від того, що ви хочете робити у країні.

Весна – це неймовірний час для того, аби вирушити у похід, спостерігати за птахами чи навіть поніжитися на сонці на Балеарських чи Канарських островах, пише Natiolal Geographic.

– це неймовірний час для того, аби вирушити у похід, спостерігати за птахами чи навіть поніжитися на сонці на Балеарських чи Канарських островах, пише Natiolal Geographic. Літо – ідеальний час, аби поїхати геть від спеки до лісів Галісії, або ж насолоджуватися місцевим сидром в Астурії. Окрім того, не можна пропустити епічний фестиваль La Tomatina в Буньолі.

– ідеальний час, аби поїхати геть від спеки до лісів Галісії, або ж насолоджуватися місцевим сидром в Астурії. Окрім того, не можна пропустити епічний фестиваль La Tomatina в Буньолі. Осінь – найбільш магічний час для поїздки до Мадрида. Окрім того, можна відправитися на пошуки місцевих грибів, або ж пройтися сирним маршрутом Естремадури.

Що ще слід знати туристам перед поїздкою до Іспанії?