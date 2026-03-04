Багато людей в курортних точках Іспанії добре розуміють англійську, і тому лише її може вистачити для того, аби приємно відпочити за кордоном. Та всього кілька слів іспанською можуть завоювати щось значно більше: прихильність місцевих та безліч нових досвідів, пише Trafalgar.
Які фрази іспанською варто вивчити?
Вивчити принаймні кілька фраз мовою країни, до якої подорожуєте – це не лише такий собі "туристичний етикет", але й можливість розширити горизонти власних знань. Тож ділимося кількома найбільш корисними під час поїздок фразами.
- ¡Hola! ¿Que tal? – Привіт, як ти?
Ця фраза – це основне вітання і в Іспанії, і в Іспаномовних країнах, якою можна почати будь-яку розмову. Але приготуйтеся відповідати Bien, gracias ( Чудово, дякую), якщо так звернуться до вас.
- Por favor та Gracias – будь ласка та дякую відповідно.
Будь ласка та дякую – це два стовпи ввічливої розмови. І навіть якщо ви спілкуєтеся англійською, можна додавати ці короткі слова іспанською, аби попрактикуватися.
- ¿Habla inglés? – Чи ви говорите англійською?
Якщо перших двох фраз вистачило, аби до вас заговорили іспанською, це речення допоможе перевести розмову у більш зрозуміле річище.
- Yo quiero – я хочу…
Перші два слова вже гарантують, що ви отримаєте саме те, що хочете, навіть якщо ви не знаєте правильного слова іспанською. Достатньо лише вказати пальцем на бажаний предмет.
- ¿Dónde está? – Де розташований?..
Без цієї фрази часто не обійтися під час будь-якої подорожі за кордоном. Якщо вам потрібно знайти вбиральню у ресторані, що цієї фрази слід додати "el baño", аби утворити речення ¿Dónde está el baño? – Де розташована вбиральня?
- Estoy perdido – Я загубився
Іноді магія подорожі полягає ще й в тому, аби трохи загубитися у незнайомому місці. Втім, ця фраза точно допоможе відшукати дорогу до готелю чи потрібної історичної пам'ятки.
- Tengo alergia… – Я маю алергію…
Якщо якась фраза і може врятувати життя, то це точно ця. Окрім того, краще окремо запам'ятати чи записати іспанською, на що саме ви маєте алергію.
- ¿Cuánto cuesta? – Скільки коштує?
На ринку, у вінтажному магазині чи бутику це одне з найважливіших питань.
- ¿Puede ayudarme? – Чи можете ви мені допомогти?
- No entiendo – Я не розумію.
Коли найкраще їхати до Іспанії?
Іспанія – це неймовірно красива країна, і будь-яка пора року там має свої принади. Втім, ідеальний час для поїздки дуже сильно залежить від того, що ви хочете робити у країні.
- Весна – це неймовірний час для того, аби вирушити у похід, спостерігати за птахами чи навіть поніжитися на сонці на Балеарських чи Канарських островах, пише Natiolal Geographic.
- Літо – ідеальний час, аби поїхати геть від спеки до лісів Галісії, або ж насолоджуватися місцевим сидром в Астурії. Окрім того, не можна пропустити епічний фестиваль La Tomatina в Буньолі.
- Осінь – найбільш магічний час для поїздки до Мадрида. Окрім того, можна відправитися на пошуки місцевих грибів, або ж пройтися сирним маршрутом Естремадури.
Що ще слід знати туристам перед поїздкою до Іспанії?
Якщо ви раптом загубите паспорт під час подорожі, не варто панікувати. Слід діяти відповідно до простих кроків, про які ми розповідали раніше.
Окрім того, до Іспанії часто їздять через Польщу. А для того, аби перетнути кордон цієї країни, слід мати при собі певну суму грошей.